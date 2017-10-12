Глушаков и Промес попали в состав "Спартака" на матч с "Ахматом"

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Глушаков и Промес попали в состав "Спартака" на матч с "Ахматом"

"Спартак" отправился в Грозный на матч 13-го тура чемпионата России с "Ахматом", сообщает официальный сайт клуба.

В заявку команды попали следующие игроки:

Вратари: Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники: Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Ташчи, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо.

Нападающие: Луис Адриано, Денис Давыдов, Педро Роша.

Из-за травм поединок пропустят вратарь Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев, полузащитники Роман Зобнин и Артем Тимофеев, а также нападающий Зе Луиш.

Матч "Ахмат" - "Спартак" состоится 13 октября и начнется в 19:30 мск.

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