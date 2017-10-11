Глушаков и Промес восстановились от травм

Ведущие игроки московского "Спартака" Денис Глушаков и Квинси Промес восстановились от травм, информирует чемпионат.com.

Так, на сегодняшней тренировке "красно-белых" 30-летний хавбек и 25-летний вингер работали уже в общей группе. Продолжают же восстанавливаться в стане "Спартака" от полученных повреждений Роман Зобнин, Зе Луиш, Артем Ребров, Георгий Тигиев и Артем Тимофеев, тогда как Джано Ананидзе в ближайшее время может быть сделана операция.

Напомним, уже назначен арбитр на следующий матч "Спартака" против "Ахмата". | soccernews.ru