Глушаков и Вилькер пропустят матч "Ахмата" с "Рубином"
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не будет участвовать в матче 3-го тура РПЛ против "Рубина". 32-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. Он остался в расположении грозненского клуба и не полетел с командой в Казань. Об этом сообщает твиттер команды.
Также матч с "Рубином" пропустит защитник Анхель Вилькер. Он тоже восстанавливается после травмы.
Напомним, матч "Рубин" - "Ахмат" состоится сегодня, 29 июля. Начало - в 20:00 (мск).
А еще: Радимов обвинил Глушакова в поражении "Спартака" в матче с "Тамбовом"| http://soccernews.ru
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|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
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|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
|Тамбов
|3
|3
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|Ахмат
|2
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0