Глушаков и Вилькер пропустят матч "Ахмата" с "Рубином"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не будет участвовать в матче 3-го тура РПЛ против "Рубина". 32-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы. Он остался в расположении грозненского клуба и не полетел с командой в Казань. Об этом сообщает твиттер команды.

Также матч с "Рубином" пропустит защитник Анхель Вилькер. Он тоже восстанавливается после травмы.

Напомним, матч "Рубин" - "Ахмат" состоится сегодня, 29 июля. Начало - в 20:00 (мск).

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