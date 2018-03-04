Глушаков: "Иногда было трудно увидеть игроков "Локо" в белой форме"



Капитан "Спартака" Денис Глушаков оценил условия проведения матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0), который прошел при сильном снегопаде.

"На первый план вышли исключительно бойцовские качества. Все, кто находился на поле, выложились на полную. У нас был хороший момент, когда Саша Самедов мог забить. Если бы мяч залетел в ворота, "Локо" бы раскрылся, игра стала бы интереснее.

Мяч было более-менее видно. Но вот игроков соперника... Честно, мне гораздо больше мешала белая форма "Локомотива". Ведь шел снег, снежинки попадали в глаза. Потому иногда было трудно увидеть игроков "Локо", – приводят слова Глушакова российские СМИ.

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