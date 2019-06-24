Глушаков: "Ищу работу. Свободный Глушаков"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что он находится в поиске нового клуба.

"Ищу работу. Свободный Глушаков. Футбол", - написал Глушаков в своем Instagram.

32-летний хавбек досрочно покинул "Спартак", хотя его контракт с клубом действовал до лета 2020 года.

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с болельщиками, которые подозревали его в саботаже во время, когда команду тренировал Массимо Каррера, что и привело к отставке итальянца.

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