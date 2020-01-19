Глушаков искупался в море на Крещение

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Глушаков искупался в море на Крещение
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков отпраздновал Крещение и искупался в море в Турции.

"Всех - с Крещением! Всем - здоровья и бодрости духа!" - написал Глушаков в своем Twitter.

В данный момент хавбек вместе с командой проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Ахмат" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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