Глушаков из-за травмы может не сыграть за сборную России
Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен
Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился информацией о состоянии хавбека "Химок" Дениса Глушакова, который травмировался в игре десятого тура Российской Премьер-Лиги против тульского "Арсенала" (0:0).
"Сейчас еще идет обследование, полноценные результаты ждем к вечеру. К матчу с "Ахматом" он, думаю, восстановится.
А относительно сборной пока все под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать", - сказал Терюшков.
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