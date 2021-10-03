Глушаков из-за травмы может не сыграть за сборную России

Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен

Депутат Госдумы Роман Терюшков поделился информацией о состоянии хавбека "Химок" Дениса Глушакова, который травмировался в игре десятого тура Российской Премьер-Лиги против тульского "Арсенала" (0:0).

"Сейчас еще идет обследование, полноценные результаты ждем к вечеру. К матчу с "Ахматом" он, думаю, восстановится.

А относительно сборной пока все под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать", - сказал Терюшков.

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