Глушаков: "Каррера - не топ-тренер"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о главном тренере своей команды Массимо Каррере.

"Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер. Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона" - сказал Глушаков.

Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привёл "Спартак" к чемпионству, также "красно-белые" под руководством итальянского специалиста выиграли Суперкубок России.

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