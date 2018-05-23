Глушаков, Кержаков и Семак станут экспертами на "Матч ТВ"

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Глушаков, Кержаков и Семак станут экспертами на "Матч ТВ"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков и главный тренер "Уфы" Сергей Семак будут работать экспертами во время Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщают российские СМИ, они будут разбирать матчи мундиаля в эфире телеканала "Матч ТВ".

Кроме Глушакова, Кержакова и Семака к эфирам будут привлекаться Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев и другие. Также планируется приглашение иностранцев, таких как Паоло Мальдини, Алесандро Неста, Франческо Тотти и Эрик Абидаль.

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