Глушаков: "Когда забил гол, Ещенко подбежал и крикнул: "С возвращением"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды над "Ахматом" (2:1) в 13-м туре чемпионата России.

"На протяжении трех недель, когда я лечился, каждый день видел ребят, был с командой. Хоть и не выходил на поле, но всегда присутствовал рядом с ними, не пропускал ни одной игры, был на каждой тренировке. И я думаю, что они ощущали мою поддержку. Перед матчем с "Ахматом" ребята просили меня играть аккуратнее, чтобы травма не приобрела характер рецидива. Когда забил гол, Ещенко подбежал и крикнул: "С возвращением", – цитирует Глушакова "Советский спорт".

Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на пятое место в Премьер-лиге.

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