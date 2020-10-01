Глушаков: Кокорин сказал, что ждет меня в "Спартаке"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин звал его в московский клуб.
"Кокорину я советов не давал, но удачи ему пожелал, конечно. Он очень играть хочет. И сказал, что ждет меня в "Спартаке", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".
33-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. Всего он провел за московский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. В составе "красно-белых" хавбек становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.
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