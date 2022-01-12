Глушаков: "Кокорина в "Химках" ждем"
Фото: инстаграм Глушакова\Автор неизвестен
Хавбек "Химок" Денис Глушаков высказался о вероятном подписании в команду Юрия Жиркова и по поводу возможного перехода Александра Кокорина.
— Жирков только что приехал на медосмотр.
— Я тоже слышал об этом.
— Хороший трансфер?
— Это хороший футболист. Я не знаю, в какой Жирков сейчас форме. Но если футболист хочет играть дальше, то он продолжает. Не просто же так он вернулся обратно в футбол. Он и не заканчивал в принципе, а был без команды.
— Перспективный?
— Молодой и перспективный. Что вы смотрите в паспорт все время. Не надо туда смотреть. Главное — есть желание, мотивация. Если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть.
— Чуть раньше перешел Мамаев.
— Еще молодой. 33 или сколько ему.
— Как вам эта связка в центре поля?
— Кокорина еще ждем. Думаю, время покажет. Тренер расставит всех по местам и будем играть. В любом случае это игроки, которые добились чего-то в российском футболе и не только. С таким громадным опытом должны помочь. Главное, чтобы здоровье было у ребят.
— Ты сейчас пошутил про Кокорина, такой вариант же есть.
— Так вы пишете. Я откуда знаю.
— Ты бы его хотел видеть в "Химках"?
— Безусловно.
— Ты думаешь, он еще в порядке?
— В порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить, и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда, — приводит слова Глушакова "Спорт-Экспресс".
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