Глушаков конфликтовал с Кононовым из-за выбора состава

Сегодня стало известно, что наставник "Спартака" Олег Кононов имел разногласия с хавбеком Денисом Глушаковым.

Сообщается, что Кононова разозлило, что игрок за у него за спиной высказывает недовольство некоторыми решениями тренера. Например, Глушакову не нравилось, что Дмитрий Комбаров не попадал в состав, а вместо него на поле появлялся Айртон.

Отмечается, что Кононову удалось разобраться с ситуацией и избежать публичных разборок.

Напомним, что Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года, сменив на этом посту Массимо Карреру.

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