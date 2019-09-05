Глушаков: "Кононов - не мямля, а интеллигентный мужик"

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Глушаков: "Кононов - не мямля, а интеллигентный мужик"

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своём отношении к действующему наставнику "красно-белых" Олегу Кононову.

"Кононов - нормальный тренер, у него своё видение на игру, на тактику. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В "Спартаке" многие не выдерживают этого темпа. Слишком энергозатратная тактика.

Кричал ли на нас Кононов? Конечно. Когда "Вильярреалу" проиграли, он вообще матом ругался. Просто взорвался. Он не мямля, а просто интеллигентный мужик", - сказал Глушаков.

Напомним, что скандальный хавбек успел поработать с Кононовым с ноября 2018 по май 2019 года.

Минувшим летом Глушаков покинул "Спартак" на правах свободного агента, а белорусский специалист продолжает возглавлять "красно-белых" до сих пор.

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