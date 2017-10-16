Глушаков: "Кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что у его команды есть шансы догнать "Зенит" в турнирной таблице.

"Кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты.

Еще треть сезона только прошла, и "Зенит" обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. "Зенит" тоже теряет очки", - отметил он.

В прошлом туре "Спартак" выиграл у "Ахмата", а "Зенит" дома уступил "Арсеналу". | http://soccernews.ru