Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков в Instagram лайкнул комментарий одного из фанатов, который критически высказался в адрес бывшего главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры.
Глушакову понравился следующий пост: "А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы не сидел, нет ему предложений, хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом".
Напомним, что у Глушакова и Карреры произошел конфликт в прошлом году. Тогда хавбек лайкнул критическое стихотворение в адрес Карреры, за что был отстранен от тренировок с основным составом. После отставки итальянского специалиста многие болельщики "Спартака" обвинили Глушакова в саботаже тренера.
Не пропустите: Глушаков назвал причину своего конфликта с Каррерой. | http://soccernews.ru
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