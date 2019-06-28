Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры



Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков в Instagram лайкнул комментарий одного из фанатов, который критически высказался в адрес бывшего главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры.

Глушакову понравился следующий пост: "А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы не сидел, нет ему предложений, хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом".

Напомним, что у Глушакова и Карреры произошел конфликт в прошлом году. Тогда хавбек лайкнул критическое стихотворение в адрес Карреры, за что был отстранен от тренировок с основным составом. После отставки итальянского специалиста многие болельщики "Спартака" обвинили Глушакова в саботаже тренера.

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