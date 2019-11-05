Глушаков лайкнул пост о поражении "Спартака" от "Арсенала"

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Глушаков лайкнул пост о поражении "Спартака" от "Арсенала"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в очередной раз привлёк внимание к своей персоне активностью в соцсетях.

В этот раз 32-летний футболист лайкнул пост о поражении "Спартака" от "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура РПЛ. Об этом пишет RT.

Глушаков выступал за "красно-белых" с 2013 по 2019 год и на протяжении длительного времени был капитаном команды.

В ходе последнего сезона в "Спартаке" полузащитник угодил в скандал как раз из-за лайков в соцсетях. Тогда ему понравилось критическое стихотворение актёра Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры. За это его отправили в дубль.

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