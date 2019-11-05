Глушаков лайкнул пост о поражении "Спартака" от "Арсенала"
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в очередной раз привлёк внимание к своей персоне активностью в соцсетях.
В этот раз 32-летний футболист лайкнул пост о поражении "Спартака" от "Арсенала" (0:1) в матче 15-го тура РПЛ. Об этом пишет RT.
Глушаков выступал за "красно-белых" с 2013 по 2019 год и на протяжении длительного времени был капитаном команды.
В ходе последнего сезона в "Спартаке" полузащитник угодил в скандал как раз из-за лайков в соцсетях. Тогда ему понравилось критическое стихотворение актёра Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры. За это его отправили в дубль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13