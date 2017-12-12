Глушаков: "Лёгких игр в Лиге Европы не бывает"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался насчёт итогов жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что в соперники "красно-белым" достался "Атлетик" из Бильбао.

"Я удовлетворён итогами жеребьёвки. Понятно, что лёгких игр в Лиге Европы и Лиге Чемпионов не бывает, противостояние будет интересным. Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе. Я бы не сказал, что "Атлетик" непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними ещё раз" - сказал Глушаков.

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