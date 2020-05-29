Глушаков летом уйдёт из "Ахмата"

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Глушаков летом уйдёт из "Ахмата"

"Ахмат" принял решение прекратить сотрудничество с полузащитником Денисом Глушаковым, утверждает Sport24.

По информации источника, по окончании сезона истекает контракт скандального хавбека и грозненский клуб не собирается активировать опцию его продления.

33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с прошлого лета. Он перешёл из "Спартака" на правах свободного агента.

В составе новой команды игрок провёл 20 матчей и забил 4 гола.

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