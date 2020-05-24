Глушаков: "Локомотив" можно переименовать в ФК "Семин"

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Глушаков: "Локомотив" можно переименовать в ФК "Семин"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу ухода из команды главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. С 1 июня его место займет сербский специалист Марко Николич.

Напомним, футболист играл за "железнодорожников" с 2005-го по 2013 год.

"Я был шокирован, потому что Юрия Павловича очень уважаю. Не знаю, какие там были условия и договоренности. Семин - величина "Локомотива". Вообще "Локомотив" можно переименовать в ФК "Семин" и все", - рассказал Глушаков.

А еще:  Глушаков не исключил возможность возвращения в "Спартак"| http://soccernews.ru
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