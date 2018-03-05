Глушаков: "Локомотив" не продемонстрировал ничего сверхъестественного"

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Глушаков: "Локомотив" не продемонстрировал ничего сверхъестественного"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков дал комментарий по вчерашнему матчу своей команды против "Локомотива".

"Так скажу. "Локомотив" - это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний "Спартак". Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

"Локомотив" же тоже ничего почти не создал - так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано - с 11-ти метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, в РФПЛ прояснили ситуацию с отсутствием красных мячей в московском дерби. | soccernews.ru

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