Глушаков: "Локомотив" не продемонстрировал ничего сверхъестественного"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков дал комментарий по вчерашнему матчу своей команды против "Локомотива".

"Так скажу. "Локомотив" - это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний "Спартак". Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

"Локомотив" же тоже ничего почти не создал - так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано - с 11-ти метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, в РФПЛ прояснили ситуацию с отсутствием красных мячей в московском дерби. | soccernews.ru