Глушаков: "Любите свою Родину, берегите её!"



Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков побывал а Миллерово, городе где он вырос.



"Любите свою Родину, берегите её!" - написал Глушаков.



Глушаков родился в Миллерово 27 января 1987 года. Этим летом 32-летний футболист перешел из "Спартака" в "Ахмат" на правах свободного агента. Его контракт с грозненцами рассчитан до 2020 года.



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