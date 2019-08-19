Глушаков: "Любите свою Родину, берегите её!"

1 Теги денис глушаковахмат

Глушаков: "Любите свою Родину, берегите её!"
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков побывал а Миллерово, городе где он вырос.

"Любите свою Родину, берегите её!" - написал Глушаков.


Глушаков родился в Миллерово 27 января 1987 года. Этим летом 32-летний футболист перешел из "Спартака" в "Ахмат" на правах свободного агента. Его контракт с грозненцами рассчитан до 2020 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси-Гризманну:"Люби меня, люби жарким огнём. Ночью и днём, сердце сжигая. Люби меня, люби; Не улетай, не исчезай - я умоляю! Люби меня, люби. Люби меня, люби."

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