Глушаков, Мелкадзе и Тимофеев летом покинут "Спартак"

Московский "Спартак" намерен этим летом расстаться с несколькими игроками, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что опорный полузащитник Артём Тимофеев и нападающий Георги Мелкадзе уйдут в аренду.

Также столичный клуб должен покинуть хавбек Денис Глушаков, однако по нему "красно-белые" до сих пор не получили ни одного предложения.

Проблемой стала зарплата капитана "Спартака", который зарабатывает 15 миллионов рублей в месяц.

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