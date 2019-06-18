Глушаков, Мелкадзе и Тимофеев летом покинут "Спартак"

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Глушаков, Мелкадзе и Тимофеев летом покинут "Спартак"

Московский "Спартак" намерен этим летом расстаться с несколькими игроками, сообщают российские СМИ.

Ожидается, что опорный полузащитник Артём Тимофеев и нападающий Георги Мелкадзе уйдут в аренду.

Также столичный клуб должен покинуть хавбек Денис Глушаков, однако по нему "красно-белые" до сих пор не получили ни одного предложения.

Проблемой стала зарплата капитана "Спартака", который зарабатывает 15 миллионов рублей в месяц.

Не пропустите: "Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека. | http://soccernews.ru
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