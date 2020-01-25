Глушаков: "Могу выиграть конкуренцию у любого российского центрального полузащитника"

Игрок "Ахмата" Денис Глушаков выразил уверенность, что он до сих пор является одним из лучших центральных полузащитников России.

"С любым российским центральным полузащитником я могу конкурировать и даже выиграть эту борьбу. Просто многое зависит от того, кто в какой форме будет пребывать в нужный момент. Уверен, что, находясь в сборной, смогу конкурировать с любым игроком центра поля", - сказал Глушаков.

32-летний хавбек не вызывается в сборную России с марта 2018 года. За национальную команду он сыграл 57 матчей и забил 5 мячей.

В составе "Ахмата" в текущем сезоне Глушаков провёл 16 игр и отличился 3 голами.

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