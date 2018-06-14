Глушаков: "Может, еще на два Чемпионата Мира замахнусь"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о своем непопадании в заявку сборной России на домашний Чемпионат Мира.

"Конечно, я приеду в сборную, если Черчесов позовет. Хотя в первые дни были мысли просто завязать со сборной и сконцентрироваться на "Спартаке", семье, больше отдыхать. Но потом поговорил с ребятами, мне сказали: угомонись, успокойся, у тебя еще впереди новый Чемпионат Мира. Когда Серегу Игнашевича вызвали, я подумал: может, еще на два Чемпионата Мира замахнусь. Кто знает, как оно сложится", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Глушаков поделился ожиданиями от старта сборной России на ЧМ. | soccernews.ru