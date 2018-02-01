Глушаков может не сыграть с "Хэбэй Чайна Форчун"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков из-за травмы рискует пропустить товарищеский матч с "Хэбэй Чайна Форчун".

"Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун" пока под вопросом" - цитирует директора медицинского департамента "красно-белых" Михаила Вартапетова официальный сайт клуба.

Напомним, что у Глушакова защемление нерва грушевидной мышцы. | http://soccernews.ru