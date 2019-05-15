Глушаков может перейти в "Крылья Советов"

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Глушаков может перейти в "Крылья Советов"

Еще один клуб Российской Премьер-Лиги заинтересовался полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в услугах игрока, несмотря на его скандальную репутацию, заинтересованы "Крылья Советов" и лично главный тренер команды Миодраг Божович. "Спартак" готов расстаться с хавбеком, чей контракт истекает через год.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист также входит в сферу интересов "Ростова" и тульского "Арсенала".

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