Глушаков может перейти в "Ростов"

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Глушаков может перейти в "Ростов"

"Ростов" проявляет интерес к капитану "Спартака" Денису Глушакову, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры о возможном сотрудничестве.

В составе "жёлто-синих" 32-летний футболист может заменить Романа Ерёменко, на которого претендует "Локомотив".

Напомним, что "Спартак" хочет избавиться от Глушакова. Это приоритетная задача нового генерального директора клуба Томаса Цорна на ближайшее межсезонье.

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