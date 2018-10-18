Глушаков может покинуть "Спартак" бесплатно

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Глушаков может покинуть "Спартак" бесплатно

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может покинуть клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, хавбек имеет возможность разорвать контракт с "красно-белыми", подав в клуб иск в Спортивный суд (CAS). Ранее подобным образом поступил экс-игрок тульского "Арсенала" Эрик Салкич. Он был переведен молодежный состав, а затем в суде поведение клуба было признано как отказ видеть в игроке какую-либо ценность.

Напомним, что в данный момент 31-летний Глушаков находится в молодежном составе из-за конфликта с главным тренером клуба Массимо Каррерой.

Не пропустите: Глушаков: "Никаких требований перед руководством "Спартака" я не ставил". | http://soccernews.ru

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