Глушаков может покинуть "Спартак" бесплатно

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может покинуть клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, хавбек имеет возможность разорвать контракт с "красно-белыми", подав в клуб иск в Спортивный суд (CAS). Ранее подобным образом поступил экс-игрок тульского "Арсенала" Эрик Салкич. Он был переведен молодежный состав, а затем в суде поведение клуба было признано как отказ видеть в игроке какую-либо ценность.

Напомним, что в данный момент 31-летний Глушаков находится в молодежном составе из-за конфликта с главным тренером клуба Массимо Каррерой.

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