Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"

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Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"

Экс-хавбек "Ахмата" Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Химках". Об этом сообщает "РБ-Спорт". 

По данным источника, 33-летний футболист может подписать с подмосковным клубом контракт до 2021 года.

Глушаков покинул "Ахмат" по окончании сезона-2019/20. Футболист попросил недельную паузу, после которой даст ответ.

В минувшем розыгрыше Глушаков принял участие в 23-х матчах РПЛ и забил 4 гола.

А еще: Глушаков - о словах Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата: "Леонид Арнольдович просто расстроился"| http://soccernews.ru
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