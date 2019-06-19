Глушаков может продолжить карьеру в Турции

Хавбек Денис Глушаков, который сегодня, 19 июня, покинул московский "Спартак", возможно будет выступать в чемпионате Турции, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, агенты 32-летнего полузащитника сейчас общаются с турецкими клубами по поводу игрока.

Ранее сообщалось, что в Глушакове заинтересован клуб "Сочи", однако они не смогут удовлетворить финансовые запросы экс-капитана "Спартака".

Футболист выступал за красно-белых с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.

А еще: "Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Глушакова | http://soccernews.ru