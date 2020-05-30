Глушаков может вернуться в "Спартак"

Московский "Спартак" рассматривает вариант с подписанием полузащитника Дениса Глушакова, который сейчас выступает за "Ахмат".

По информации телеграм-канала Mash, 33-летний футболист уже получил предварительное согласие на возвращение в стан "красно-белых" в августе.

Сообщается, что стороны ведут переговоры, согласовывая детали будущего контракта.

Напомним, что Глушаков только год назад покинул "Спартак", проведя в "народной команде" шесть сезонов. За этот период он сыграл 173 матча и забил 23 гола.

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