Глушаков может восстановиться к матчу с "Ахматом"

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков может восстановиться к матчу с "Ахматом"Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о том, когда можно ожидать возвращения на поле Дениса Глушакова.

"Есть разные травмы бедра. По данным МРТ, у Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок – три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утвержденные нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твердая надежда, что он будет готов к ближайшему туру", – сказал Вартапетов.

13 октября "Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом".  | http://soccernews.ru

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