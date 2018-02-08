Глушаков: "На Олимпиаде больше всего интересует хоккей"

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Глушаков: "На Олимпиаде больше всего интересует хоккей"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, какие виды спорта ему будут интересны на стартующей завтра зимней Олимпиаде в корейском Пхенчане.

"Думаю, я не буду оригинальным: почти у всех наибольший интерес вызывает хоккей. Также привлекают внимание лыжи, фигурное катание. Но, если честно, не хотел бы особо никого выделять. Хочется, чтобы у нашей сборной было как можно больше медалей в общекомандном зачете. Это самое важное. Так что я буду переживать и болеть за всю сборную", - цитирует 31-летнего хавбека СЭ.

Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Спарту". | soccernews.ru

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