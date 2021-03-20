Глушаков надеется попасть в заявку сборной России на Евро-2020

Фото инстаграм Дениса Глушакова

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков признался, что не теряет надежд поехать на Евро-2020 в составе сборной России.

"Я всем всё давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться - вот моё главное стремление. Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со "Спартаком" мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках - у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на "Матч ТВ" говорил. Можно взять и статистику других матчей.

Так что всё зависящее от себя я буду делать - пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро. Про возраст - очень интересно. Мне очень странно слышать: "Ты - старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной". На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее - и неважно, сколько ему лет - 35, 38 или 17. И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на Чемпионате Мира одним из лучших был? Был. России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге Чемпионов результат давать", - сказал Глушаков.

Напомним, что скандального хавбека не вызывают в российскую сборную с марта 2018 года. Всего в его активе 5 голов и 1 ассист в 57 матчах.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал дебютный вызов Мухина в сборную России. | http://soccernews.ru