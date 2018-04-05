Глушаков: "Надеюсь, в конце сезона сможем угостить всех ребят из команды чудо-напитком из Миллерово"

Теги спартак москваденис глушаковлеонид федун

Глушаков: "Надеюсь, в конце сезона сможем угостить всех ребят из команды чудо-напитком из Миллерово"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков поздравил президента клуба Леонида Федуна с днем рождения и заявил, что надеется вновь стать чемпионом России с клубом и выпить в конце сезона миллеровский самогон.

"Леонид Арнольдович, от лица команды поздравляю вас с днем рождения! Долгих лет, семейного счастья и продолжать побеждать в бизнесе и быть лучшим. Надеюсь, в конце сезона сможем вместе угостить всех ребят из команды, кто еще не пробовал чудо-напиток из Миллерово и выпить за победы "Спартака" и ваше здоровье", – написал Глушаков в своем Instagram.

Фото: Федун пьет самогон от Глушакова в передаче Урганта.

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