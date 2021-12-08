Глушаков намерен стать игроком в пляжный футбол

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заявил, что он хотел бы попробовать себя в пляжном футболе.

"Я провожу каждый год турниры у себя на родине, в Миллерово. Вот однажды пригласил Михаила Лихачева и команду пляжников. Они тогда выиграли чемпионат мира, и откликнулись с удовольствием. Теперь мы ежегодно встречаемся. Я считаю, если ты чего-то добился, то должен проводить какие-то мероприятия. На тебя смотрят дети, в маленьких городах это в диковинку — когда звезды приезжают. Этим постоянно надо заниматься. А в целом, сам очень хочу попробовать поиграть в пляжный футбол, дай бог, по окончанию карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном", — рассказал Глушаков в эфире программы "Мама знает все".

В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контрак с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Карпин отреагировал на смерть тренера Гамулы. | http://soccernews.ru