Глушаков намерен стать игроком в пляжный футбол
Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заявил, что он хотел бы попробовать себя в пляжном футболе.
"Я провожу каждый год турниры у себя на родине, в Миллерово. Вот однажды пригласил Михаила Лихачева и команду пляжников. Они тогда выиграли чемпионат мира, и откликнулись с удовольствием. Теперь мы ежегодно встречаемся. Я считаю, если ты чего-то добился, то должен проводить какие-то мероприятия. На тебя смотрят дети, в маленьких городах это в диковинку — когда звезды приезжают. Этим постоянно надо заниматься. А в целом, сам очень хочу попробовать поиграть в пляжный футбол, дай бог, по окончанию карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном", — рассказал Глушаков в эфире программы "Мама знает все".
В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контрак с клубом действует до лета 2024 года.
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