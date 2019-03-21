Глушаков намерен вернуться в сборную

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Глушаков намерен вернуться в сборную

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков хочет вернуться в сборную России.

"Мне только 32 года и я еще хочу поиграть за сборную. Думаю, что я еще получу вызов", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Глушаков выступает за сборную России с 2011 года. На международной арене он провел 57 игр и отметился 5 забитыми мячами.

Напомним, что в заявку на игры с Бельгией и Казахстаном футболист не попал.

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