Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака"

Полузащитник "Спартака"​ Денис Глушаков в своем инстаграме написал огромное обращение к болельщикам московского клуба.

В своем письме футболист рассказал о том, как относится к команде и одноклубникам и заявил, что не обижается на фанатов.

"Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы "Спартак"добивался результата!

Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними.

На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!

Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!" - написал футболист в соцсети.

Напомним, на протяжении всего сезона-2018/19 футболист подвергался нападкам и оскорблениям со стороны болельщиков.

Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до 2020 года, но его собираются расторгнуть уже этим летом.

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