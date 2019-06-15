Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем инстаграме написал огромное обращение к болельщикам московского клуба.
В своем письме футболист рассказал о том, как относится к команде и одноклубникам и заявил, что не обижается на фанатов.
"Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.
Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы "Спартак"добивался результата!
Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними.
На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!
Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!" - написал футболист в соцсети.
Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам. Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы "Спартак" добивался результата! Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними. На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды! Буду я играть в "Спартаке" или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают! На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной! Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал всё возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда! Верю, что со временем вся правда откроется, и вы своё мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон! #спартак #краснобелые #глушаков #россия #рпл #москва
Напомним, на протяжении всего сезона-2018/19 футболист подвергался нападкам и оскорблениям со стороны болельщиков.
Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до 2020 года, но его собираются расторгнуть уже этим летом.
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