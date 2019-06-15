Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака"

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Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака"

Полузащитник "Спартака"​ Денис Глушаков в своем инстаграме написал огромное обращение к болельщикам московского клуба.

В своем письме футболист рассказал о том, как относится к команде и одноклубникам и заявил, что не обижается на фанатов.

"Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы "Спартак"добивался результата!

Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними.

На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной! 

Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!" - написал футболист в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам. Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил всё в глаза тренеру и команде. Делал всё, чтобы "Спартак" добивался результата! Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними. На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды! Буду я играть в "Спартаке" или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают! На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной! Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал всё возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда! Верю, что со временем вся правда откроется, и вы своё мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон! #спартак #краснобелые #глушаков #россия #рпл #москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Напомним, на протяжении всего сезона-2018/19 футболист подвергался нападкам и оскорблениям со стороны болельщиков.

Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до 2020 года, но его собираются расторгнуть уже этим летом.

А еще: "Ростов" не будет подписывать Глушакова| http://soccernews.ru
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