Глушаков написал заявление на бывшую жену в следственный комитет
Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова, сообщила, что ее подопечный написал заявление на бывшую супругу Дарью в Следственный комитет. По ее словам, футболист хочет получить разрешение видеться с детьми, а также обвинил Дарию в подлоге документов.
"История началась с того, что Глушаков подал исковое заявление в связи с тем, что Дарья препятствует общению отца с детьми. Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы, с приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это уголовная статья ч.1 ст. 303 УК РФ", - приводят слова Дубровской российские СМИ.
Напомним, что Денис и Дарья состояли в браке с 2010 по 2019 годы. В браке у них родились двое дочерей. По словам адвоката девушки, Глушаков перед бракоразводным процессом вывел со своего счета 300 миллионов рублей. После этого футболист неоднократно угрожал Дарье расправой.
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