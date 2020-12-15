Глушаков назвал главную причину хороших результатов "Спартака" в этом сезоне
Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков отметил вклад вратаря Александра Максименко в текущие успехи "красно-белых".
"Если бы не Максименко в этом сезоне, "Спартак" не находился бы даже на втором месте. По сравнению с тем годом, он вытаскивает команду, чувствует себя уверенно. Он один из лучших игроков "Спартака", - считает Глушаков.
В нынешнем сезоне 22-летний Максименко сыграл за "Спартак" 19 матчей и пропустил 19 голов.
Столичная команда по итогам 18 туров занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 очка.
Не пропустите: "Спартак" интересуется защитником "Тюмени". | http://soccernews.ru
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