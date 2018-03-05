Глушаков назвал обстоятельства, которые могут помешать "Локомотиву" стать чемпионом

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Глушаков назвал обстоятельства, которые могут помешать "Локомотиву" стать чемпиономКапитан московского "Спартака" Денис Глушаков назвал обстоятельства, которые могут помешать другой столичной команде "Локомотиву" стать чемпионом.

"Что может помешать "Локомотиву"? Назову травмы. В игре с нами уже был потерян Фарфан, не вышел Ари. А еще - психология, потому что удача в какой-то момент начнет отворачиваться, - приводит слова 31-летнего полузащитника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Глушаков отказался комментировать информацию о своем конфликте с Каррерой. | soccernews.ru

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