Глушаков назвал обстоятельства, которые могут помешать "Локомотиву" стать чемпионом

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков назвал обстоятельства, которые могут помешать другой столичной команде "Локомотиву" стать чемпионом.

"Что может помешать "Локомотиву"? Назову травмы. В игре с нами уже был потерян Фарфан, не вышел Ари. А еще - психология, потому что удача в какой-то момент начнет отворачиваться, - приводит слова 31-летнего полузащитника "красно-белых" Чемпионат.

Напомним, Глушаков отказался комментировать информацию о своем конфликте с Каррерой. | soccernews.ru