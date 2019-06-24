Глушаков назвал причину своего конфликта с Каррерой
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, почему у него произошел конфликт с экс-тренером московского клуба Массимо Каррерой.
"Стал бы я поступать как-то иначе за последний год? Нет. Моей вины особо никакой не было. Если у болельщиков были вопросы - пришли бы на базу, когда у нас был плохой результат. Я ни от кого не скрывался. И тренеру я говорил всё в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я был ему невыгоден", - сказал Глушаков YouTube-каналу "Макарена".
Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с болельщиками, которые подозревали его в саботаже во время, когда команду тренировал Массимо Каррера, что и привело к отставке итальянца.
Несколько дней назад 32-летний Глушаков досрочно покинул "Спартак", хотя его контракт с клубом действовал до лета 2020 года.
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