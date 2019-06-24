Глушаков назвал причину своего конфликта с Каррерой

1 Теги спартак москваденис глушаковмассимо каррера

Глушаков назвал причину своего конфликта с Каррерой
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, почему у него произошел конфликт с экс-тренером московского клуба Массимо Каррерой.

"Стал бы я поступать как-то иначе за последний год? Нет. Моей вины особо никакой не было. Если у болельщиков были вопросы - пришли бы на базу, когда у нас был плохой результат. Я ни от кого не скрывался. И тренеру я говорил всё в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я был ему невыгоден", - сказал Глушаков YouTube-каналу "Макарена".

Напомним, что у Глушакова был серьезный конфликт с болельщиками, которые подозревали его в саботаже во время, когда команду тренировал Массимо Каррера, что и привело к отставке итальянца.

Несколько дней назад 32-летний Глушаков досрочно покинул "Спартак", хотя его контракт с клубом действовал до лета 2020 года.

Не пропустите: Глушаков назвал трех лучших русских футболистов XXI века. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Какой же он смешной...А кто с охраной через черный выход со стадиона бежал до машиины?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Спартаке" разгорается конфликт между главным тренером и генеральным директором

В "Спартаке" разгорается конфликт между главным тренером и генеральным директором

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов