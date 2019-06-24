Глушаков назвал трех лучших русских футболистов XXI века

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков назвал трех лучших русских футболистов XXI века
Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, кого он считает лучшими русскими футболистами в XXI веке.

"Если пошутить, то Шишкин, Комбаров и Глушаков. Если серьезно, то Аршавин, Лоськов и Цымбаларь", - сказал Глушаков YouTube-каналу "Макарена".

 

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы, провел за "красно-белых" 173 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

В данный момент хавбек является свободным агентом.

Не пропустите: Глушаков ответил на предложение пойти работать в женский футбол. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков высказался о Каррере

Глушаков высказался о Каррере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов