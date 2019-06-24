Глушаков назвал трех лучших русских футболистов XXI века



Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, кого он считает лучшими русскими футболистами в XXI веке.

"Если пошутить, то Шишкин, Комбаров и Глушаков. Если серьезно, то Аршавин, Лоськов и Цымбаларь", - сказал Глушаков YouTube-каналу "Макарена".

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы, провел за "красно-белых" 173 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

В данный момент хавбек является свободным агентом.

Не пропустите: Глушаков ответил на предложение пойти работать в женский футбол. | http://soccernews.ru