Глушаков: "Не хочу комментировать бред о конфликте с Каррерой"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков отказался прокомментировать слухи о своем конфликте с главным тренером команды Массимо Карррерой.

"Я этот бред даже комментировать не хочу", - приводит слова 31-летнего хавбека "красно-белых" Чемпионат.

В нынешнем сезоне Глушаков забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Спартак".

Напомним, Глушаков дал комментарий по матчу с "Локомотивом". | soccernews.ru