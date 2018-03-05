Глушаков: "Не хочу комментировать бред о конфликте с Каррерой"

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Глушаков: "Не хочу комментировать бред о конфликте с Каррерой"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков отказался прокомментировать слухи о своем конфликте с главным тренером команды Массимо Карррерой.

"Я этот бред даже комментировать не хочу", - приводит слова 31-летнего хавбека "красно-белых" Чемпионат.

В нынешнем сезоне Глушаков забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Спартак".

Напомним, Глушаков дал комментарий по матчу с "Локомотивом". | soccernews.ru

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