Глушаков не исключил возможность возвращения в "Спартак"
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что однажды может вернуться в московский "Спартак".
"Может быть, я еще сыграю в футболке "Спартака". Почему нет? Я всегда открыт. Мне часто пишут много пожеланий и хороших слов. Я трогательно попрощался с сотрудниками клуба. Это жизнь", - рассказал Глушаков в программе "Инсайдеры" на канале "Матч премьер".
33-летний полузащитник играл за красно-белых с 2013 по 2019 год. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в 2017 году и выиграл Суперкубок страны.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
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|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|27
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|Рубин
|22
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|Ахмат
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|20