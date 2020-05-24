Глушаков не исключил возможность возвращения в "Спартак"

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Глушаков не исключил возможность возвращения в "Спартак"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что однажды может вернуться в московский "Спартак".

"Может быть, я еще сыграю в футболке "Спартака". Почему нет? Я всегда открыт. Мне часто пишут много пожеланий и хороших слов. Я трогательно попрощался с сотрудниками клуба. Это жизнь", - рассказал Глушаков в программе "Инсайдеры" на канале "Матч премьер".

33-летний полузащитник играл за красно-белых с 2013 по 2019 год. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в 2017 году и выиграл Суперкубок страны.

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