Глушаков не может договориться с "Химками" о зарплате

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Глушаков не может договориться с "Химками" о зарплате

Полузащитник Денис Глушаков ведёт переговоры о переходе в "Химки", сообщает "РБК".

По информации источника, пока сторонам не удаётся согласовать размер зарплаты 33-летнего футболиста.

Подмосковный клуб требования хавбека выполнить не готов, поэтому ждёт уступок от него - диалог в скором времени продолжится.

Сейчас Глушаков является свободным агентом. Последней командой игрока был "Ахмат", но наиболее известен он по выступлениям за "Локомотив" и "Спартак".

Не пропустите: Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив". | http://soccernews.ru
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