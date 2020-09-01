Глушаков не может договориться с "Химками" о зарплате

Полузащитник Денис Глушаков ведёт переговоры о переходе в "Химки", сообщает "РБК".

По информации источника, пока сторонам не удаётся согласовать размер зарплаты 33-летнего футболиста.

Подмосковный клуб требования хавбека выполнить не готов, поэтому ждёт уступок от него - диалог в скором времени продолжится.

Сейчас Глушаков является свободным агентом. Последней командой игрока был "Ахмат", но наиболее известен он по выступлениям за "Локомотив" и "Спартак".

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