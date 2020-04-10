Глушаков не намерен играть без зрителей

Хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков заявил, что не хочет играть в матчах РПЛ, которые будут проходить при пустых трибунах.

"Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку", - сказал Глушаков.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена в середине марта. Предварительно, пауза в турнире продлится до 31 мая.

"Ахмат" по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице первенства и активно лоббирует идею завершить сезон досрочно с аннулированием его результатов.

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