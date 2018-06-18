Глушаков не переживает из-за непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018

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Глушаков не переживает из-за непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков дал понять, что он не переживает из-за непопадания в заявку сборной России на Чемпионат Мира 2018 года.

"У меня всё хорошо, я профессионал, жизнь продолжается, и надо двигаться вперёд. Никаких проблем и обид ни на кого не осталось, время всё рассудит, и всё будет хорошо" - сказал Глушаков.

Напомним, что хавбек "красно-белых" попал в расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018, однако впоследствии не был включён в итоговый состав.

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