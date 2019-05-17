Глушаков не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"

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Глушаков не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропустит матч 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

Футболист не полетел в Самару с остальной командой. По официальной причине, футболист получил ушиб коленного сустава. Впрочем, ранее появилась информация, что Глушаков конфликтовал с главным тренером команды Олегом Кононовым.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится завтра, 18 мая. Начало встречи в 19:00 мск.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Если его хоть какой нибудь клуб еще приютит, ушат говна на свой герб таким образом выльет.

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Крош
Крош

Да выкиньте этого муд@ка из команды!Пиджак,давай,давай!

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