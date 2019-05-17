Глушаков не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропустит матч 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

Футболист не полетел в Самару с остальной командой. По официальной причине, футболист получил ушиб коленного сустава. Впрочем, ранее появилась информация, что Глушаков конфликтовал с главным тренером команды Олегом Кононовым.

✈ Основная команда отправилась в Самару, где завтра сыграет против «Крыльев Советов».



Матч начнется в 19:00 по московскому времени.#КрыльяСпартак pic.twitter.com/56iNoVNCCy — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2019 г.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" состоится завтра, 18 мая. Начало встречи в 19:00 мск.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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